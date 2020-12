Bärweiler

Zu einem Vollbrand einer Scheune mitten in der Ortslage Bärweilers sind am Freitagmittag die Einheiten aus Bärweiler, Lauschied, Abtweiler, Hundsbach, Bad Sobernheim und Meisenheim mit 49 Feuerwehrleuten ausgerückt. Vor Ort stellten die Brandschützer fest, dass die Scheune in einer Stichstraße zur Hauptstraße lichterloh brannte und ein übergreifen auf zwei angrenzende Nachbarhäuser verhindert werden musste. Aufgrund der engen Bebauung wurden die Drehleitern der Stützpunktwehren Bad Sobernheim und Meisenheim eingesetzt, um ein Übergreifen zu verhindern.