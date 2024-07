Plus Mittelreidenbach Mittelreidenbacher Kirche wird 150 Jahre alt: Jubiläum wird zur Christophorus-Kirmes gefeiert Von Günter Weinsheimer i Mittelreidenbacher Kirche wird 150 Jahre alt Foto: Günter Weinsheimer Mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr wird am Sonntag, 28. Juli, die Feier des 150. Kirchweih-Jubiläums der Kirche St. Christophorus beginnen. Am 18. Juni 1874 hat Weihbischof Johann Jakob Kraft aus Trier die Kirche konsekriert. Seit dem 1. Januar 2023 gehört die Pfarrgemeinde St. Christophorus der Pfarrei Nahe-Glan an. Lesezeit: 1 Minute

Seit 150 Jahren brennt in der katholischen Kirche in Mittelreidenbach das Ewige Licht, werden Gottesdienste, das heilige Messopfer für die Lebenden und Verstorbenen sowie die Sakramente der Taufe, Firmung, Trauung und Trauerfeiern gefeiert. Das Jubiläum der Kirche wird nun im Zuge der Mittelreidenbacher Christophorus-Kirmes am kommenden Wochenende in der Kirche ...