Da gab es keinen Diskussionsbedarf in der Sitzung des Stadtrates: Im Haushalt 2022 sind die Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs für die Feuerwache 3 (Nahbollenbach) in der Investitionsübersicht eingeplant. Für die Anschaffung des Löschfahrzeuges ist für das Haushaltsjahr 2023 eine Summe in Höhe von 350.000 Euro veranschlagt.