Mittagsverpflegung für Kinder wird teurer – Elternbeitrag wird erhöht

Die Mittagsverpflegung in einigen Schulen und Kindergärten der VG Herrstein-Rhaunen wird teurer. Das steht bereits fest. Unklar ist allerdings noch, wie hoch die Mehrkosten, die auf die Eltern zukommen, sind. Der VG-Haupt- und Finanzausschuss hat nach langer Diskussion vorgeschlagen, den Elternanteil pro Mahlzeit an Schulen von derzeit 2,75 auf 3,10 Euro und an Kindertagesstätten von 2,60 auf 2,90 Euro zu erhöhen. Analog dazu sollen künftig für jedes weitere Kind an Schulen 2,60 statt bisher 2,25 Euro und an Kindertagesstätten 2,40 statt 2,10 Euro fällig werden. Betroffen von dieser neuen Regelung sind die Kindertagesstätten in Bergen, Fischbach, Herrstein, Niederwörresbach und Herborn, die IGS in Herrstein und Rhaunen sowie die Grundschulen in Fischbach, Rhaunen (Idarwald) und Kempfeld (Wildenburg).