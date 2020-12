Koblenz/Idar-Oberstein

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz leitet gegen die mutmaßliche IS-Anhängerin Lisa R., die im September 2014 mit einem in Idar-Oberstein lebenden Deutsch-Somalier und dessen zwei Schwestern (darunter eine damals 15-Jährige) in Kampfgebiete der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ausgereist war, ein Strafverfahren ein. Zur Last gelegt wird der 29-Jährigen, die sich nach wie vor in Untersuchungshaft befindet, sich in der Zeit von September 2014 bis Anfang Februar 2019 als Mitglied an der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS) beteiligt zu haben.