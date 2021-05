„Schau dir das Dreckspack an, was habe ich da nur eingestellt, ihr seid ein Haufen Kasper.“ Mit diesen Worten soll Albrecht Christmann, Seniorchef des Baumholderer Busunternehmens Westrich Reisen, seine streikenden Mitarbeiter beschimpft haben. Das behauptet die Pressestelle der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Christmann erklärt auf Nachfrage, dass er sich angesichts der Forderungen und einiger Provokationen im Ton vergriffen habe – was ihm im Nachhinein leidtue.