Über einen ebenso ungeahnten wie großzügigen Geldsegen konnten sich im Vorjahr mehrere Idar-Obersteiner Vereine freuen. Die Ilse-Scriba-Goerg-Stiftung schüttet künftig jährlich rund 150.000 Euro aus ihrem Stiftungsvermögen aus (die NZ berichtete). Das Geld geht in gleichen Teilen an den Burgenverein, den TV Oberstein und über den Stadtverband Sport (STV) an alle sporttreibenden Vereine im Stadtgebiet.