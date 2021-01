Kreis Birkenfeld

Eine positive Zwischenbilanz zieht das Impfzentrum für den Landkreis Birkenfeld nach einer Woche: Seit dem Start am vergangenen Donnerstag wurden 420 Kreiseinwohner in der Messehalle Idar-Oberstein geimpft. Außerdem hat der DRK-Landesverband inzwischen in neun Alten- und Pflegeheimen im Kreisgebiet „aufsuchende Impfungen“ für insgesamt 1000 Bewohner und Mitarbeiter organisiert.