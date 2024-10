Plus Birkenfeld Mit Hilfe für einen blinden Jungen fing es an: Lions Club Birkenfeld feiert 50-jähriges Bestehen Von Karl-Heinz Dahmer i In der Birkenfelder Stadthalle blickten Gäste und Mitglieder des Lions Club gemeinsam auf die 50-jährige Geschichte zurück. Foto: Reiner Drumm 1974, dem Jahr, in dem der Lions-Club Birkenfeld gegründet wurde, saß Christoph Deynet als Zehnjähriger vor dem Fernseher, sah sich das WM-Endspiel der Deutschen gegen die Niederlande an und hoffte, dass Sepp Maier nach der 2:1-Führung der Deutschen alle Bälle halten würde, die beim Powerplay der Niederländer auf sein Tor zuflogen. Lesezeit: 2 Minuten

50 Jahre später stand Deynet in der Stadthalle am Mikrophon, erzählte als aktueller Präsident des Lions-Clubs Birkenfeld bei der Begrüßung der Gäste an diesem Jubiläumsabend vom legendären WM-Finale, ebenso vom nicht weniger berühmten Boxkampf zwischen George Foreman und Cassius Clay aus dem gleichen Jahr, dem „Rumble in the Jungle“ in ...