Nohfelden-Sötern

Mit Drogen gehandelt: Polizei nimmt in Sötern 21-Jährigen fest

Ein zu diesem Zeitpunkt nicht in Dienst befindlicher Kriminalbeamter hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Polizeiinspektion Nordsaarland einen Drogendealer stellen konnte. Der Beamte hatte sich am Freitag bei den Kollegen in Wadern gemeldet und mitgeteilt, dass er einen jungen Mann, der kurz zuvor in Sötern mit Rauschgift gehandelt habe, verfolgt habe und nun festhalte.