Plus Baumholder Mit Dirndl und Lederhose gefeiert: Deutsch-amerikanisches Oktoberfest in Berglangenbach i Bernd Mai (2. von links) erklärt dem späteren Gewinnerteam der Damen die Regeln des Nagelwettbewerbs. Foto: Melanie Mai Das Ziel, die deutsch-amerikanische Verbundenheit und Freundschaft in der Region zu stärken, wurde wieder einmal erfüllt. Über diese Tatsache freute sich Bernd Alsfasser, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Baumholder, als er am Wochenende Bilanz zog. Das deutsch-amerikanische Oktoberfest lag hinter ihm. Lesezeit: 2 Minuten

Etwa 80 Personen waren am Freitag in die bayerisch geschmückte Markthalle nach Berglangenbach gekommen – Deutsche und Amerikaner. Die meisten von ihnen gar in Dirndl oder Lederhose. Der Musikverein Berglangenbach sorgte für die passenden Klänge und bekam dafür viel Beifall. Für die Bewirtung war die Feuerwehr Berglangenbach zuständig, die das, wie ...