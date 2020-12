Baumholder

Mit 53 Jahren noch eine Karriere zu starten, das scheint nahezu unmöglich in einer auf Effizienz ausgelegten Welt, erst recht im oberflächlichen, von jugendlicher Perfektion besessenen Modebusiness – möchte man meinen. Christophe Larsson beweist dieser Welt seit geraumer Zeit das Gegenteil (die NZ berichtete mehrfach). Seit seinem Walk bei der New York Fashion Week und dem überwältigenden Echo, das folgte, ist der 52-jährige Heimbacher sehr gefragt. Interviews reihen sich an Fotoshootings – im September 2020 geht es für das Best-Ager-Model nach New York, Mailand und Paris. Doch dieser Tage stand erst mal eine Reportage an: Das ZDF begleitete ihn einen Tag lang mit Kameras in Hamburg.