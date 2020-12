Mittelreidenbach

„Wie viele Hektoliter Bier sind 2019 im Klubheim des SV Mittelreidenbach (SVM) ausgeschenkt worden?“, „Gegen wie viele verschiedene Nationen hat Co-Trainer Andreas Forster in seiner Nationalmannschaftskarriere in der Bundeswehr (BW) gespielt?“ und „Wie viele Kleiderhaken hängen in der Umkleidekabine des SVM?“ – dies waren nur drei von einer ganzen Reihe ungewöhnlicher Fragen, die sich Trainer Armin Rösler für ein ebenso ungewöhnliches Quiz hat einfallen lassen.