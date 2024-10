Plus Baumholder Mit „Blitzi“ und einer Schatzkarte auf Entdeckungstour: Kinderstadtführung in Baumholder i Am Weiher präsentieren die jungen Teilnehmer der Kinderstadtführung ihre Karte, die Hinweise auf einen Schatz barg. Celine Roes (hinten links) und Leonhard Stibitz (rechts) von der KSK waren beim Start vor Ort. Foto: L. Stibitz Die Nebelschwaden hingen noch über dem Baumholderer Weiher, das Wetter zeigte sich von seiner nass-kalten Seite. Der Stimmung der Kinder tat dies keinen Abbruch. Sie hatten sich an diesem Ferienmorgen vor der Verbandsgemeindeverwaltung eingefunden, um an der alljährlichen Kinderstadtführung teilzunehmen. Lesezeit: 2 Minuten

Und die elf Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren blickten erwartungsfroh auf Ernst Schmitz, der die abenteuerliche Exkursion anführte. In diesem Jahr sollte es aber weniger in die Stadt, sondern mehr um das Umfeld des Weihers gehen. Nicht nur die Kleinen freuten sich, auch Schmitz ging in seiner Rolle ...