Mit Bewegung schlau und fit: TV Oberstein kooperiert mit der Kita Wurzelwerk i Sichtlich stolz präsentieren die Kinder ihre Urkunden, die Kora Sauer ihnen überreichte. Foto: Sabine Mayenfels „Kita-Kids – Mit Bewegung schlau und fit", so lautet das Motto einer von der Sportjugend des Landessportbundes Rheinland-Pfalz ins Leben gerufenen landesweiten Initiative zur bewegungsorientierten Gesundheitsförderung im Vorschulalter. Schon seit 2021 fördert die Sportjugend die Kooperation zwischen dem TV 1848 Oberstein und der evangelischen Kita Wurzelwerk in der Leipziger Straße.

Hintergrund: Kinder brauchen Bewegung. Aber obwohl seitens der Kinderärzte, der Sportwissenschaftler und zahlreicher Pädagogen die Wichtigkeit von Bewegungsanreizen immer wieder betont wird, führt die kindgerechte Bewegungserziehung in vielen Institutionen, die mit der Erziehung von Kindern betraut sind, nach wie vor ein Schattendasein. Am liebsten in der Turnhalle Das Bewegungsangebot des TVO für ...