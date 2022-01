Idar-Oberstein

Mit 3,2 Promille über die Naheüberbauung: Polizei stoppt junge Fahrerin

„Ein hochprozentiger Fisch“, so die Polizei in ihrem Bericht, ging den Beamten am Donnerstagnachmittag an die Angel: Andere Verkehrsteilnehmer hatten einen schwarzen Opel Corsa mit KUS-Kennzeichen gemeldet, der sehr unsicher über die Naheüberbauung in Fahrtrichtung Birkenfeld geführt wurde. Das gemeldete Fahrzeug konnte schließlich in der Hauptstraße gestoppt werden.