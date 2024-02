Idar-Oberstein

Mit 3 Promille drei Kisten Bier gestohlen: Polizei fasst alkoholisierten Autofahrer

Am Mittwochmorgen fuhr ein 50-Jähriger aus der VG Herrstein-Rhaunen an einem Lebensmittelgeschäft mit seinem Pkw vor und entwendete drei Kisten Bier. Zeuginnen riefen die Polizei, die an der Wohnanschrift des 50-Jährigen die Beute vorfand.