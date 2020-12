Bad Kreuznach/VG Birkenfeld

Weil er ein zum Tatzeitpunkt elf Jahre altes Mädchen bei einem Vorfall in einem Dorf in der VG Birkenfeld zum Teil erheblich sexuell missbraucht hatte, wurde einem heute 65 Jahre alten, geistig erheblich beeinträchtigten Mann am Landgericht Bad Kreuznach der Prozess gemacht. Das Urteil: zwei Jahre auf Bewährung für einen minderschweren Fall.