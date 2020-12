Bad Kreuznach/Oberhambach

Es gab kein Geständnis und nur eine vage Täterbeschreibung. Doch aufgrund der Indizien sah es die 2. Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach als erwiesen an, dass der Angeklagte die drei ihm zur Last gelegten sexuellen Übergriffe im Erlebnisbad „Pyramide“ des Ferienparks Hambachtal begangen hat. Sie verurteilte den 52-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt vier Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung – was dem Antrag der Staatsanwaltschaft entspricht. Es könne kein Zufall sein, dass er an allen drei Tagen nachweislich in dem Bad war. Zudem spreche die Vorgeschichte des erheblich vorbestraften Mannes gegen ihn, argumentierte der Vorsitzende Richter Folkmar Broszukat.