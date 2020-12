Abentheuer

Auf dem Gelände der Hujetsmühle, die vor den Toren des Nationalparkdorfs Abentheuer direkt an der L 165 liegt und Anhängern der Hare-Krishna-Bewegung gehört, wird ein Großprojekt umgesetzt. Altes soll saniert werden und Neues hinzukommen. Vor allem ein Hotel mit 40 bis 45 Zimmern, auf Pfählen gebaute Hütten am Traunbach, in denen man übernachten kann, und ein Yoga- und Meditationsraum.