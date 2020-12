Hilscheid

Eine Meldung ließ in den vergangenen Tagen in der Region aufhorchen: Mehrere militärische Schutzbereiche rund um den Erbeskopf werden aufgehoben. Was steckt dahinter, und welche Auswirkungen hat das auf die anliegenden Gemeinden und Kommunen? „Der fragliche militärische Schutzbereich Erbeskopf wurde aufgehoben, da die den Schutzbereichen begründenden Anlagen abgebaut wurden“, sagt eine Sprecherin des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr auf Anfrage unserer Zeitung. Die Verteidigungsanlage Erbeskopf bestehe allerdings weiter.