Migrationsberater brauchen dringend Hilfe: Klare Botschaft an die Direktkandidaten Julia Klöckner und Joe Weingarten

Die Migrationsberater im Kreis Birkenfeld arbeiten am Limit – und oft auch darüber hinaus. Das machten deren Vertreter in einer Gesprächsrunde mit den beiden Direktkandidaten bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Bad Kreuznach-Birkenfeld, Joe Weingarten (SPD) und Julia Klöckner (CDU), die per Video zugeschaltet war, deutlich. Aus deren erstem Aufeinandertreffen im Wahlkampf wurde aber kein Kräftemessen oder Schlagabtausch, weil sie sich bei diesem Thema bis ins Detail einig waren. Beide bekundeten aber am Ende, schlauer als vorher zu sein.