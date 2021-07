Migrationsbeirat schlägt vor: Grillen und Geselligkeit im Kammerwoog

Es war erst die dritte Präsenzsitzung des Beirates für Migration und Integration seit Oktober 2019: Corona hatte viele Ansätze und Ideen erst einmal ausgehebelt. Nun wünscht sich Del Penner, Vorsitzender des Beirates, einen Neustart mit frischer Kraft. Und direkt kam ein Thema in die Wiedervorlage, das bereits schon länger in den Köpfen herumschwirrt: Einige Mitglieder des städtischen Beirates – darunter das Ehepaar Penner, Herbert Kraft sowie Wolfgang Augenstein – hatten den Wunsch geäußert, Naherholungsflächen zu schaffen, die hier lebende Familien, Migranten wie auch Einheimische nutzen können. Ein möglicher, gut geeigneter Ort wurde mit dem ehemaligen Freibadgelände im Kammerwoog bereits ausgemacht. Das Anliegen wurde in der Sitzung in der Stadtverwaltung konkret. Ausführungen hierzu hatte Herbert Kraft, der für die LUB im Beirat tätig ist, vorab ausgearbeitet.