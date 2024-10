Plus Idar-Oberstein

Mia und Frieda aus Idar-Oberstein im „Top Dog“-Finale: Freude über Platz vier

i Mia und Labrador Frieda beim „Top Dog“-Finale: Das Duo begeisterte und landete letztlich auf einem tollen vierten Platz. Foto: RTL/Markus Hertrich

Bereits zum dritten Mal nahm Schülerin Mia Heringer an der RTL-Show „Top Dog Germany“ teil, die am 6. September startete und am Freitagabend mit dem Finale zu Ende ging. Die 17-jährige Gymnasiastin hatte es erneut in die letzte Runde geschafft. Labrador Frieda, mittlerweile vier Jahre alt, war wieder einmal in Höchstform.