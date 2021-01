Messe muss bekannter werden: Neuer Geschäftsführer Mirko Arend wirft einen Blick auf die Herausforderungen und Chancen

Mirko Arend (53) ist seit dem 1. Januar Geschäftsführer der Messe Idar-Oberstein und löst somit Kai-Uwe Hille ab. Der Diplom-Kaufmann war vorher für die Messe München, wo er seit 2010 Projektleiter der Bau, der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme mit 250.000 Besuchern, war, tätig. Arend stammt aus Mittelbollenbach, machte am Göttenbach-Gymnasium sein Abitur und studierte in Trier BWL. Von München zurück nach Idar-Oberstein? „Zum einen aus privaten Gründen, um näher bei den Eltern zu leben, und zum anderen wegen der beruflichen Herausforderung und Perspektive mit der Position als Geschäftsführer, die mir die Möglichkeit gibt, Themen und Inhalte rund um die Messe Idar-Oberstein und damit auch für die Stadt Idar-Oberstein und die Region aktiv zu gestalten und zu begleiten“, erläutert Arend seine Beweggründe. Aktuell wohnt er mit seiner Frau noch in Neubiberg (Münchner Süd-Osten), in der Übergangsphase seit Januar bei seinen Eltern in einer Einliegerwohnung in Mittelbollenbach, für Mai ist der Umzug nach Idar-Oberstein geplant.