Idar-Oberstein

Messe Idar-Oberstein: Zweite Impfstraße ist problemlos angelaufen

Das Team des Impfzentrums Idar-Oberstein hat am Donnerstag und Freitag die bislang härteste Belastungsprobe souverän gemeistert: Die zweite Impfstraße ist in Betrieb genommen worden, jeweils rund 400 Personen wurde an beiden Tagen eine Astrazeneca-Impfdosis verabreichte. „Fast alles lief glatt“, resümiert Leiterin Sina Leyendecker, die mit „fast“ vor allem die kaputte Ausgangstür in der Messe Idar-Oberstein meinte – in Verbindung mit dem zeitweilig heftigen Regen und Sturm ein Ärgernis. Deshalb war es im Impfzentrum am Freitag kälter als gewohnt.