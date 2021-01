Meisterschaften abgesagt – Faustkämpfern gehen finanziell die Körner aus

Idar-Oberstein

„Wir bilden Meister aus“, so steht es auf der Internetseite des Vereins Faustkämpfer Idar-Oberstein gut sichtbar an einer Stelle, an der man es nicht übersehen kann, rechts oben im Vereinsnamen. Der Satz ist wie ein Stempel geformt und lässt ahnen: Der Boxclub ist stolz auf das, was einige seiner Athleten in den vergangenen Jahren national und international erreicht haben. Und trotzdem läuft nicht alles so, wie man es sich wünschen würde im Verein. Wegen des Coronavirus kann nur eingeschränkt trainiert werden, Meisterschaften sind abgesagt worden, auch die, für die sich Vorzeigeathlet Mustafa Alizadeh in der U 1 gute Chancen ausgerechnet hatte.