VG Baumholder

Soll die Verbandsgemeinde Baumholder eine Multifunktionshalle als zentrale Sportstätte in Baumholder errichten? Seit Wochen laufen in den Ortsgemeinden der Gebietskörperschaft die Abstimmungen über den Bedarf eines solchen Projekts, das laut einer ersten Kalkulation Baukosten in Höhe von rund 7,3 Millionen Euro aufwerfen könnte (die NZ berichtete). Mittlerweile haben 9 von 14 Kommunen abgestimmt. Und das Meinungsbild fällt sehr deutlich aus: Keine der bisher befragten Gemeinden sah Bedarf für die Errichtung einer solchen Anlage durch die VG in der Westrichstadt. Das Ergebnis steht damit eigentlich schon jetzt fest.