Berschweiler bei Kirn

Der neue Mehrgenerationenplatz in Berschweiler steht kurz vor der Vollendung. „Einige Pflanzarbeiten stehen noch an, Bänke müssen gestellt werden, und der alte Wassertrog samt Pumpe kommt auch wieder an seinen Platz“, berichtet Ortsbürgermeister Hubert Paal. Im April hatten die Umbauarbeiten des bis dahin eher schmucklosen Wiesengeländes am Ortsausgang in Richtung Bergen begonnen. Viel Eigenleistung und 70.000 Euro wurden investiert.