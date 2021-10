Idar-Oberstein

Mehrere Fahrbahnsanierungen in Idar-Oberstein: In den Herbstferien rollen wieder die Bagger

In den Herbstferien werden in verschiedenen Straßen im Stadtgebiet mehrere Fahrbahnsanierungen durchgeführt. Dabei wird in den betroffenen Abschnitten partiell die Deckschicht abgefräst und anschließend eine neue eingebaut. Insgesamt werden rund 2500 Quadratmeter Fahrbahn erneuert.