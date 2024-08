Plus Birkenfeld

Mehr Sitzungsgeld für die Kreistagsmitglieder: Feuerwehrangehörige müssen sich dagegen noch gedulden

Foto: Lino Mirgeler/DPA

Nicht weniger als 35 Tagesordnungspunkte hatte der Kreistag in seiner ersten regulären Sitzung nach der Kommunalwahl abzuarbeiten. Hinzu kamen mehrere Anträge, so dass sich die Kreistagsmitglieder ihr Sitzungsgeld am Montag hart erarbeiten mussten.