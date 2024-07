Plus Berglangenbach

Mehr als 80 Stände mit vielen Angeboten: Im September ist die 23. Auflage des Berglangenbacher Bauernmarkts

i Im September 2023 kamen die Besucher bei schönstem Wetter nach Berglangenbach. Doch die heißen Temperaturen ließen viele Gäste den Schatten suchen. In diesem Jahr sollen zusätzliche Schirme für kühlere Sitzplätze vor der Markthalle sorgen. Foto: Benjamin Werle (Archiv)

Vor 25 Jahren fand der erste Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in Berglangenbach statt, und das Fest, das Anfang September gefeiert wird, hat sich etabliert. Auch die Corona-Pause hat der Veranstaltung keinen Abbruch getan, wie das Vorjahr gezeigt hat. Mehr als 10.000 Besucher zählten Ortsgemeinde und Vereinsgemeinschaft am zweiten Sonntag im September. Und das soll in diesem Jahr möglichst wieder ähnlich werden, erklärt Ortsbürgermeister Kurt Jenet.