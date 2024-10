Plus VG Birkenfeld

Mehr als 1 Million Euro werden investiert: VG Birkenfeld baut ihre Grundschulen um

i In der Grundschule Birkenfeld ist der Raumbedarf bereits jetzt ausgeschöpft. Deswegen plant die Verbandsgemeinde einen Anbau für einen neuen Betreuungsraum. Foto: Reiner Drumm

Das Ganztagsförderungsgesetz des Bundes führt einen Anspruch auf eine ganztägige Betreuung für Grundschulkinder in den Schulen ein. Darauf bereitet sich die Verbandsgemeinde Birkenfeld nun mit verschiedenen Umbaumaßnahmen in den vier Grundschulen in VG-Verwaltung vor.