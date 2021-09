Der Sportplatz am „Meerhafen“ in Hammerstein ist für drei Wochen fest in der Hand von Ferienkindern: Sie schleifen Specksteine, hämmern und basteln, malen und tanzen. Und weil auf dem Gelände, das von der Nahe fast vollständig in einer großen Schleife umgeben ist, der TSG-Sportplatz im Zentrum liegt, wird natürlich auch Fußball gespielt. Oder man geht in die Natur: Auch davon gibt es reichlich im Hammersteiner „Meerhafen“.