Verletzt worden ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 22 Uhr auf der B 327 zwischen dem Kreisel Hinzerath und der Abfahrt Hochscheid ereignet hat.

Der 60-Jährige befuhr die Bundesstraße aus Richtung Morbach in Richtung Simmern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab – vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto, das zehn Meter in den Wald geschleudert wurde, musste abgeschleppt werden.