MdB Joe Weingarten fordert Rettungsschirm auch für das Jugendherbergswerk

Idar-Oberstein

Die Nachricht vom drohenden Aus der Jugendherberge hat die Region Idar-Oberstein schockiert. Seitdem laufen Bemühungen, die für die Nationalparkregion wirtschaftlich wie emotional wichtige Einrichtung zu retten. So verhandeln derzeit die Stadt Idar-Oberstein und der Landkreis Birkenfeld mit dem Jugendherbergswerk, ob Investitionen von rund 1,5 Millionen Euro für das Haus aufgebracht werden können. Auch die Jugendherbergen in Sargenroth und Traben-Trarbach sind unmittelbar in ihrer Existenz bedroht. Deshalb hat sich der Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten (SPD) an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gewandt mit der Bitte, auch das Deutsche Jugendherbergswerk als gemeinnützige Organisation unter einen Rettungsschirm der Bundesregierung zu holen.