Kreis Birkenfeld

Mehr Fragen als Antworten hat die Vorab-Pressemitteilung der Kreisverwaltung zu der am Sonntag in Kraft tretenden zweiten Allgemeinverfügung des Landkreises aufgeworfen. Mit ihr will man die steigenden Corona-Zahlen wieder in den Griff bekommen. Darf jetzt am Sonntag Fußball gespielt werden oder nicht? Kann ich meinen 60. Geburtstag in der Gastwirtschaft feiern und wenn ja, mit wie vielen Gästen? Muss ich in der Innenstadt Maske tragen? In welchen Schulen gilt die Maskenpflicht? Die NZ versucht ein wenig Licht ins Dickicht zu bringen.