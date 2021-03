Die starke Schwerpunktsetzung auf den Einsatz erneuerbarer Energien hat seine Amtszeit geprägt und das Dorf nachhaltig verändert. Am 31. März wird Martin Samson als Ortsbürgermeister von Gimbweiler aufhören. Im NZ-Gespräch blickt er auf die insgesamt 17 Jahre zurück, die er seit 2004 an der Spitze der 420-Einwohner-Gemeinde in unmittelbarer Nähe der Grenze zum Saarland stand.