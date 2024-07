Plus Idar-Oberstein Markttreiben am Fuße der Felsenkirche: Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt am 3. und 4. August i Auch in diesem Jahr wird man an zahlreichen Ständen wieder spannende Einblicke erhalten können. Foto: Hosser Der Verein Schmuckkultur und die Stadt Idar-Oberstein laden für Samstag, 3., und Sonntag, 4. August, zum Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt mit Straßentheater ein. Die Gemeinschaftsveranstaltung lockt seit mehr als 20 Jahren zahlreiche Besucher aus nah und fern in die Idar-Obersteiner Innenstadt. Abgerundet wird das Wochenende durch einen verkaufsoffenen Sonntag, bei dem der Einzelhandel im Stadtteil Oberstein zum Shoppen einlädt. Lesezeit: 3 Minuten

Der Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt ist der einzige seiner Art in Deutschland. Unterhalb der Felsenkirche sind die Kunsthandwerker mit all dem vertreten, was die Edelstein- und Schmuckregion Idar-Oberstein berühmt gemacht hat. Diesmal präsentieren rund 50 Aussteller die ganze Vielfalt der Edelstein- und Schmuckbearbeitung. Sie zeigen Geoden, Mineralien und Edelsteine sowie Gold- ...