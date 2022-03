Wurde womöglich eine Entscheidung getroffen, weil keine Entscheidung getroffen wurde? An der Frage scheiden sich die Geister. Fakt ist: Die Mitglieder des Bauausschusses gaben in ihrer Sitzung in der Messe – einige Zuhörer saßen in den hinteren Reihen – kein richtungsweisendes Votum für das umstrittene Projekt „Belebung Marktschule/Hotelneubau in Idar“ ab.