Die zahlreichen Besucher der Sitzung des Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschusses waren am Donnerstag umsonst in die Messe gekommen: Der Tagesordnungspunkt „Bebauungsplan l-42 Am Markt; 1. Änderung/Aufstellungsbeschluss“ wurde kurzerhand abgesetzt. CDU-Sprecher Christian Knapp hatte dies gleich zu Beginn der Sitzung beantragt und den Schritt mit „Klärungsbedarf“ begründet. Dem folgten die Ausschussmitglieder einstimmig.