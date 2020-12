Berglangenbach

Wird der Anbau an der Markthalle vielleicht schon in diesem Jahr fertig? Das könnte so kommen, sagte Ortsbürgermeister Kurt Jenet bei einer Ratssitzung in der vergangenen Woche. Das Gemeindeoberhaupt informierte über die Fortschritte des Großprojektes. Noch keine gemeinsame Lösung zeichnet sich in der Debatte um einen Kindergartenneubau in Heimbach ab. Weitere Beratungsgespräche mit der Nachbarkommune sollen folgen, kündigte die Berglangenbacher Ortsspitze an.