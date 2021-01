Börfink

An der Straßengabelung der in Richtung Hermeskeil führenden L 165, die oberhalb des Ortsteils Einschiederhof auf die K 49 nach Börfink abzweigt, befindet sich in Sichtweite einer Schutzhütte für Wanderer ein kulturelles Kleinod, dessen Geschichte etwas in Vergessenheit geraten ist: Es handelt sich um eine Grotte mit einer Marienfigur, die an dieser Stelle nach einem erzwungenen Umzug seit 1958 steht.