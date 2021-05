Der Marienbildstock, der zwischen dem Klosterhotel Marienhöh und dem Forsthaus steht, soll in den nächsten Monaten abgebaut und an der Straßeninsel „Marienhöh“/Roter Weg wieder aufgebaut werden. Das haben sechs der sieben Mitglieder des Ortsgemeinderates in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.