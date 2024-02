Plus Birkenfeld/Brücken Marco Vazzolas neue Produktionszentrale: Birkenfelder Eis kommt jetzt aus Brücken Die Brunnenstraße im Brückener Ortsteil Traunen ist ab sofort Quelle kalter Köstlichkeiten, die Marco Vazzola mit seinem Team in vielen Geschmacksvariationen herstellt. Denn der 39-Jährige hat die Hauptproduktionsstätte seiner „Eiswerkstatt Birkenfeld“ dorthin in die Hallen der früheren Hunsrückschen Holzspulenfabrik verlegt. Von Axel Munsteiner

Damit sind für den Unternehmer, dessen Eltern 1972 Olivo und Graziella in der Kreisstadt das Eiscafé Venezia gegründet hatten, die Zeit der sehr beengten Verhältnisse vorbei. Bisher waren es die Räume der früheren Metzgerei Modrach, die direkt gegenüber dem Familienbetrieb der Vazzolas in der Birkenfelder Achtstraße liegt, in denen er ...