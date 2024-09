Plus Hoppstädten-Weiersbach Manuel Weber ist nun Ortschef von Hoppstädten-Weiersbach – Neue Liste macht auf sich aufmerksam Von Niels Heudtlaß i Manuel Weber (links) legt den Amtseid vor dem scheidenden Ortsbürgermeister Peter Heyda ab. Foto: Franz Cronenbrock Der neue Gemeinderat der Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach hat zum ersten Mal im Rahmen seiner konstituierenden Sitzung getagt. Für Peter Heyda (SPD) war es die vorerst letzte Sitzung, Nachfolger ist Manuel Weber (CDU). Lesezeit: 4 Minuten

Der scheidende Ortsbürgermeister, der zu Beginn die Sitzung leitete, richtete einige Abschiedsworte an den Gemeinderat und die Bürger Hoppstädten-Weiersbach. „Ich habe in den vergangenen fünf Jahren viel Herzblut in die Arbeit als Bürgermeister gesteckt“, sagte Heyda. Viele Projekte seien geplant, begonnen und etliche komplett fertiggestellt worden. „Ich beende heute meine ...