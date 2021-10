Ein Konflikt verschärft sich mit Blick auf die Teilausbaumaßnahme in der Mainzer Straße, die jüngst begonnen wurde. Am Tag des Baubeginns gab es einen Erörterungstermin mit einem Teil der Anlieger des Ausbaubereiches in der Verwaltung. Hintergrund des Treffens: Einige Anlieger sehen sich unzureichend über die anstehende Ausbaumaßnahme informiert.