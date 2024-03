Plus Baumholder

Mahnwache für eine bunte und vielfältige Demokratie: Protestaktion in Baumholder

Von Sascha Saueressig

i Mit diesem Plakat wird für die Mahnwache gegen Rechtsextremismus auf dem Areal vor dem Eingang zum DLRG-Heim geworben. Foto: Benjamin Werle

Nach Idar-Oberstein und Birkenfeld soll am kommenden Samstag, 16. März, auch in Baumholder ein deutliches Zeichen gegen jede Form des Rassismus und Rechtsextremismus gesetzt werden. Der Berglangenbacher Benjamin Kunz hat eine Mahnwache auf dem Gelände vor der Zufahrt zum DLRG-Heim angemeldet. „Ich finde, es ist Zeit, dass jemand aufsteht – auch in Baumholder, um gegen rechts Flagge zu zeigen“, ist sein Beweggrund.