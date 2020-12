Stipshausen

„Perlen des Hunsrücks“ nennt sich ein neues Periodikum, das zweimal im Jahr erscheinen soll und zum Ziel hat, „kleine, unabhängige, meist familiengeführte Unternehmen zu unterstützen“, die von ihrer Größe her oft „unter dem Radar laufen und auch in der Bevölkerung nicht immer die ihnen gebührende Beachtung finden“. In jeder Ausgabe werden weitere Unternehmen vorgestellt.