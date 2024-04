Plus Nonnweiler/Züsch

Männliche Leiche in der Primstalsperre bei Nonnweiler gefunden: Identität ist noch unklar

Von Florian Blaes

i Symbol Foto: Patrick Seeger/dpa

Am Montagnachmittag kam es gegen 13.30 Uhr an der Talsperre Nonnweiler, im Seitenarm der Prims auf rheinland-pfälzischer Seite in der Nähe von Züsch, zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst.